ソフトバンクにDeNAからトレードで電撃加入した山本祐大捕手（27）が13日に出場選手登録された。この日夜の西武戦で、即スタメンマスクをかぶり、同じく出場選手登録された藤原大翔投手（20）とバッテリーを組む。支配下選手登録から5日後に先発を託され、プロ初登板初先発となる藤原といきなりタッグを組み“ダブルデビュー”を飾る。山本祐は、同戦前に本拠地で入団会見を終えた。12日にトレードを通達されたが、背番号「3