5月10日、高知市で20代男性の左肩を刃物のようなもので突き刺したとして警察は5月13日、高知県いの町の少年を傷害の疑いで逮捕しました。傷害の疑いで逮捕されたのは、いの町に住む塗装工の18歳少年です。警察によりますとこの少年は5月10日の午前4時すぎ、高知市内の歩道上で高知市の20代男性の左肩を刃物のようなもので突き刺し、全治約10日間のケガを負わせた疑いがもたれています。被害者の男性の知人から「友人がナイフで刺さ