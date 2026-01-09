２５年度のＪＲＡ賞年度代表馬フォーエバーヤング（牡５歳、栗東・矢作）が坂井を背に栗東坂路で４Ｆ５５秒８−４０秒３−１２秒５をマーク。帰厩後の初時計となり、渋田助手は「瑠星は“様子見”と言っていた。変わらず来ているのが何より。２年間、予定通りに使えているのが強み。左右差がなくなって、これからは普通のハミでいけると思うし、進化している」と、いつもと変わらない姿にホッとした様子だった。現在の馬体重は