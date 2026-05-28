米国競馬米国の競馬で衝撃的な落馬アクシデントが発生した。アケダクト競馬場で現地25日に行われた第8レース（ダート1600メートル）で、エドガード・ザヤス騎手が騎乗するグリントが他馬と接触。ザヤス騎手は空中に高く放り出され、危険な形で落馬した。幸いにも人馬ともに無傷。恐怖の瞬間にファンは肝を冷やしている。アミラ・チチャクリー調教師が管理する5歳馬のグリントは、8番ゲートからまずまずのスタートを切った。し