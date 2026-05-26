◇鈴木康弘氏「達眼」馬体診断完成度ならリアライズシリウスに一日の長があります。キ甲がロブチェン以上に発達している。520キロ超の大型馬にしてはヒ腹の張りがもう少し欲しいが、首抜けも良く、トモの角度も絶妙です。腰から尻への傾斜も滑らか。推進力を確実に生み出せるつくりです。マイラーのような分厚い筋肉を備えていますが、その筋肉には柔らかさもある。骨格は中距離仕様。背中から腰にかけてのヘッドラインが流