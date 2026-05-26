午年の2026年、“牝馬クラシックレース”で日本競馬史が動いた。5月24日（日）に東京競馬場で行われた3歳牝馬の頂点を決めるクラシックレース「オークス（優駿牝馬）」（G1・芝2400m）。今村聖奈ジョッキー（22）が騎乗する16番「ジュウリョクピエロ」号が優勝したのだ。女性騎手によるG1レースの優勝はもちろん、クラシックレースに女性騎手が騎乗すること自体が初のこと。この歴史的快挙に、全国の競馬ファンが沸いた。【デイ