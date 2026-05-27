オークスで歴史的Ｖを果たした今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が２６日、自厩舎で“相棒”のジュウリョクピエロと２日ぶりに再会した。「今朝も厩舎のムードがすごく良く、改めて自分の厩舎で勝てたことをうれしく思います。チームの勝利ですし、この厩舎に育ててもらって本当に良かったです」と感謝した。レース後はＬＩＮＥやＳＮＳなどで計５００件以上の連絡があり、「同級生は新卒の年。みんなから『励みになった』、