ÄÌÊó¤Ç¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ò²¥¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢°¦É²¸©·Ù¾¾»³Åì½ð¤Ï£µÆü¡¢°¦É²¸©¾¾»³»ÔÅìÀÐ°æ¡¢ÁíÌ³¾Ê»Í¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¿¦°÷¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤ÎÃË¡Ê£²£³¡Ë¤ò¸øÌ³¼¹¹ÔË¸³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£È¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Ï£µÆü¸áÁ°£±»þ£´£°Ê¬º¢¡¢¾¾»³»Ô»°ÈÖÄ®¤ÎÊâÆ»¤Ç¡¢½÷À­¤«¤é¤Î¡ÖÃË¤ËÊú¤­¤Ä¤«¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦£±£±£°ÈÖ¤ò¼õ¤±¤ÆÎ×¾ì¤·¤¿Æ±½ð°÷¤Îº¸ËË¤ò±¦¼ê¤Ç²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¡£Åö»þ¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£»Í¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¤Ï¡Ö»ö