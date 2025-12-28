地下格闘技が始まった経緯総合格闘家の朝倉未来がCEOを務める格闘技イベント「BreakingDown」の人気もあり、「地下格闘技」の存在がにわかに注目を集めている。ただ、実は以前から「地下格闘技」なるものはあり、北関東の一部の地域では約20年前に地元のアウトローによる格闘技イベントが浸透し始めた。地下格闘技とは非公式に行われる格闘技のことで、始まった当初は開催は不定期、開催場所にも決まりはなく出場資格も自己責任。