ＤＤＴの樋口和貞（３７）が２３日、４月５日の東京・後楽園ホール大会で現役を引退することを発表した。団体が定期的に実施している健康診断で第一、第二頸椎の亜脱臼が発覚。医師により「コンタクトスポーツの継続は危険である」と診断され、協議の結果引退という結論に至った。引退試合は行わず、後楽園大会で引退セレモニーを実施する。２３日に都内で開かれた会見で引退と、自身が率いるユニット「ハリマオ」の解散も発表