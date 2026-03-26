レアル・マドリードに所属するフランス代表FWキリアン・エンバペが、クラブの医療スタッフによって誤診されていたという報道を完全否定した。25日、スペイン紙『アス』が伝えている。エンバペは昨年末からひざの負傷で数試合欠場した後に復帰をしたものの、2月末から再び離脱を余儀なくされていた。レアル・マドリードでの直近2試合には途中出場しており、すでに復帰して今月のフランス代表活動にも参加しているが、先日からレ