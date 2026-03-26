深刻化するSNS上での誹謗（ひぼう）中傷や性的ハラスメント根絶を目指す新プロジェクト「RESPECTion！（リスペクション）」の発足会見が26日、都内で行われ、共同代表を務める青学大陸上部長距離ブロックの原晋監督（59）、弁護士の松本泰介早大スポーツ科学学術院教授（45）らが登壇した。選手や関係団体が一丸となって取り組み、啓発活動やシンポジウム、交流サイト（SNS）でのキャンペーンを通じ、中傷などの根絶とともに、