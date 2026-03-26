イスラエルと共にイラン戦争を始めたトランプ大統領を、名だたる大物MAGA（※）インフルエンサーたちが一斉にバッシングし、MAGA離れが起きている。いわく、イランへの攻撃は「狂っている」、アメリカ国民は「裏切られた」、ゆえに「もはや自分をMAGAとは呼ばない」。さらには「お前らは病んだ嘘つきの集まりだ」といった罵倒まで飛び出した。（寄稿：堂本かおる。全2回の1回目／続きを読む）【画像】“まるで恋人同士のようだ”