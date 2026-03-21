新生ゼロワンの?伝説の不死鳥?ハヤブサが、新たな姿への?脱皮?を模索している。昨年４月２７日の「ルチャフェススペシャル」で衝撃デビュー。破竹の快進撃で、同７月のゼロワン伝統のリーグ戦「火祭り」を制した。ところが同１１月の後楽園大会でノアの清宮海斗に敗れると、大事な一戦を落とすようになる。新崎人生とのコンビで臨んだ暮れの「風林火山」タッグトーナメント決勝では、松永準也組に敗退。しかも松永から直接フォ