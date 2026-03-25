ポケモンは、Nintendo Switchおよびスマートフォン向け新作ゲーム「Pokémon Champions（チャンピオンズ）」の発売前メディア向け先行体験会を、後楽園ホールにて開催！2026年以降の世界大会の種目となる、ポケモンバトルに特化した最新作をいち早く体験できるイベント格闘技の聖地で繰り広げられた、スペシャルゲストによる白熱のエキシビションマッチの模様をお届けします。 「Pokémon Champions（ポケモン チャ