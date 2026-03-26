お笑い芸人のレイザーラモンHGが25日、自身のインスタグラムを更新。俳優の戸田恵梨香が占い師の細木数子さんを演じるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』（4月27日配信）に出演することを報告した。【写真】憮然とした細木数子（戸田恵梨香）とHG…『地獄に堕ちるわよ』カットHGと細木さんをめぐっては、2005年放送の『ズバリ言うわよ！』にて、HGが自身のキャラをまっとうしていったところ、細木さんが「無礼な態度はやめな