米国・ＷＷＥは、米プロバスケットボールＮＢＡの元スター選手で?悪童?ことデニス・ロッドマン（６４）が、２０２６年度の名誉殿堂「ホール・オブ・フェイム」入りしたと発表した。ロッドマンは２０１１年にＮＢＡで殿堂入りしており、異なる２つの競技で殿堂者となった。デトロイト・ピストンズとシカゴ・ブルズで５度ＮＢＡ王者となったリバウンド王は、１９９７年３月に米ＷＣＷに登場し、ハルク・ホーガンが率いた伝説のユ