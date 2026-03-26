《ほらサナエ。今すぐイランへ飛んで、床に額なすりつけて、これまでの非礼を詫びて、日本のタンカーを通すようお願いしろ》【写真】高市首相を「サナエ」呼ばわりし大炎上した投稿3月21日、高市早苗首相が日米首脳会談を終えた直後、X（旧ツイッター）上にこの書き込みをしたのは有馬哲夫という人物。イラン情勢と日本のタンカー航行について報じられた記事を引用した投稿だった。炎上投稿に早稲田大学は有馬氏のアカウントに