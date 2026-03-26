今オフにMLB・ホワイトソックスに加入し、開幕を明日27日に控える村上宗隆選手が、前日練習を終え心境を述べました。同日にはベナブル監督が村上選手を開幕「6番・ファースト」でスタメン起用することを明言。メジャーデビューが確実となった村上宗隆選手はまず「ワクワクしている気持ちと、いよいよ始まるなという両方の気持ちがあります」と胸の内を明かしました。またホワイトソックス加入からここまでの調整について振り返ると