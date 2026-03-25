朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」で衝撃の１３秒ＫＯ負けに終わった“ミスター・ブレイキングダウン”の異名を持つ川島悠太が２２日、朝倉海のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで公開された試合後の様子の動画に登場。「辞めます。もう無理っす」と引退をほのめかす場面があり、反響を呼んだ。試合では自衛隊出身の喧嘩自慢、ソルジャー沖田の強烈なパンチを浴びて、開始１３