格闘家・朝倉未来（33＝JAPAN TOP TEAM）が21日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「マジで嫌い」なユーチューバーを実名でぶっちゃける場面があった。ユーチューバー「コムドット」ひゅうがとのトーク企画。そこで朝倉は「嫌いなユーチューバーとか聞きたいけどね」と攻めた質問をした。すると朝倉は「逆に俺が嫌いなユーチューバー言おうか?」と切り出すと「ぷろたん。ぷろたんはマジで嫌い。そういうの一人はいますよ