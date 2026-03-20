「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、“北九州のバケモノ”生田侑希と横浜燈番街のそうしと対戦したが、左膝蹴りのローブローを被弾し、悶絶。その後、根性で試合を再開したが、延長を戦えずＴＫＯ負けとなった。試合開始３０秒前にそうしが放った左膝蹴りが股間に直撃。その場で倒れこみ、うめき声をあげながら悶絶し