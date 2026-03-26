2026年3月25日、高知県須崎市で、知り合いの男性を殺害しようと包丁で切り付けてケガを負わせたとして、警察は鮮魚店を経営する男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕されたのは、須崎市東糺町の鮮魚店経営・谷岡敏夫容疑者（78歳）です。警察によりますと、谷岡容疑者は3月25日午後4時40分ごろ、知り合いの須崎市内の70代の男性の自宅に入り、この男性を殺害しようと、持ってきた刃渡り29センチの包丁で切りつ