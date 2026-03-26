コンビニの「前向き駐車」なぜ推奨？ 慣れてる“バック駐車”はダメ？2026年3月も後半に入り、春の行楽シーズンに最適な季節が近づいています。お出かけやドライブの途中でコンビニエンスストアに立ち寄る機会も多いでしょう。【画像】「これはアウトー!!」 これが「駐車違反」になる停め方です！（16枚）その際、クルマで駐車場に入ると、フェンスや輪止め付近に「前向き駐車でお願いします」という看板が掲げられているの