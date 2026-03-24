超日本プロレス２４日の新宿大会で、?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が?平成のテロリスト?村上和成（５２）と危険な?初遭遇?を果たした。ＩＧＦやＮＥＷなど同じリングに上がりながらもこれまで実現しなかった２人による一騎打ちが、超日本のリングで実現した。開始すると両者はすぐには動かず、にらみ合いながらジリジリと少しずつにじり寄る。先に青木が胸板を張ると試合が動き出し、ローキックを打ち合った。その後も