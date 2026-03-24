東京五輪柔道男子１００キロ級金メダリストでプロレスラーのウルフアロン（３０）が２４日、都内でトークショーに臨んだ。ＡＩ活用に関する法人向けのビジネス展示イベント企画の１つとあって、スーツ姿のビジネスマンを中心に約３５０人の聴衆が集まる異例の雰囲気での講演となったが、質疑応答の際にはプロレスファンからの質問も集中し、最終的に盛況となった。いつになく硬い雰囲気の中、ウルフは自身のグッズである公式Ｔ