選抜高校野球選抜高校野球大会は26日、2回戦が行われた。第2試合の英明―東北の試合中、英明の榎本侑晟内野手が頭部への死球を受け、担架で搬送。球場は一時騒然となった。1-1で迎えた4回、2死一塁の場面、相手投手が投じた初球が榎本の頭部に直撃。榎本はその場に倒れ込んだ。担架に乗せられベンチ裏へ。臨時代走が送られ、場内が騒然となったが、4回裏の守備からグラウンドへ復帰し、拍手が送られた。中継したNHKでは選手