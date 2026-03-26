福岡県田川市の保育園で、園児9人に暴行を加えた罪に問われている元保育士の女の裁判です。被告の女に対し26日、拘禁刑2年、執行猶予4年の判決が言い渡されました。判決を受けたのは、福岡県田川市の元保育士、中村麗奈被告（25）です。起訴状によりますと、中村被告は去年7月から8月にかけて、当時、保育士として勤務していた田川市の松原保育園で、5歳から6歳の園児9人に対し、頭をたたいたり、昼食の時間に食べ物を口に押し込ん