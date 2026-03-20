「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１９」（２０日、ＩＧアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１９回大会が行われ、ＢＤバンタム級前王者の井原良太郎がＲＩＺＩＮファイターの芦澤竜誠に衝撃の２回ＫＯ勝ちを飾った。１回はゴングから一進一退の攻防が続いた。しかし、２回開始１０秒で井原が左拳を浴びせて、芦澤は尻もちをつく形でダウン。ふらつきながらも立ち上がったが、再開後も井原が一気