「ホリエモン」こと実業家の堀江貴文さんが2026年3月25日に公式YouTubeチャンネルを更新し、米OpenAIのAI動画生成ツール「Sora」のサービス終了を惜しんだ。TikTokやYouTubeで「ホリエモンAI」が人気にOpenAIは現地時間24日に公式Xで「Sora」のサービス終了を発表。具体的な終了時期や作成済み動画の保存方法などの詳細は近日中にアナウンスされるとのことだった。24年12月に公開された「Sora」は、テキストによる指示で手軽にリア