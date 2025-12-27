警察によりますときょう（27日）午前10時15分ごろ、香川県高松市屋島西町の海岸で、倒れている男性を警察官が発見、死亡が確認されました。 警察によりますと、死亡したのは高松市の無職の男性（89）で、警察が死因などについて調べています。 現場は高松市立屋島西小学校の北西にある海岸で、団地が立ち並ぶ住宅地のそばです。