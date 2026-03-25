エンゼルス戦に先発、トラウトを打席に迎えた大谷の変化米大リーグ、ドジャース大谷翔平投手は24日（日本時間25日）、本拠地エンゼルス戦に「1番・投手兼DH」で先発出場した。エンゼルス時代の盟友、マイク・トラウト外野手との対戦を前に見せた表情の変化が、日米ファンの間で話題になっている。大谷は初回1死の場面でトラウトとの対戦を迎えた。一瞬白い歯を見せ笑ったように見えたが、すぐに表情を引き締めて対戦に。カウ