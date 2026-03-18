坂出警察署 交際していた女性（23）を暴行し、車で引きずってけがをさせたとして、高松市国分寺町の会社員の男（21）が18日、傷害の疑いで逮捕されました。 坂出警察署によりますと、男は18日午前1時ごろ、香川県坂出市で、女性の腹や背中を蹴るなど暴行を加えました。さらに女性が乗用車の窓にしがみついているにもかかわらず、車を発進させて転倒させ、女性の顔に全治1週間のけがを負わせた疑いが持たれています。 女