発見された金属片／三豊市学校給食課提供 16日、香川県の三豊市立上高野小学校の給食に約2cmの糸状の金属片が入っているのが見つかりました。午後5時半現在、健康被害はありません。 金属片が見つかったのは、給食で提供した鶏の唐揚げです。長さ約2㎝の金属片が入っているのを児童が見つけ、教員に報告しました。この児童にけがはありませんでした。 上高野小学校の給食は、三豊市南部学校給食センターで調