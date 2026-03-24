人気VTuberのAZKiさん 香川県警は交通ルールの変更を広く伝えてもらおうと、CGなどで作られたキャラクターで動画配信する「VTuber」を起用しました。 香川県警察本部で「交通規制アンバサダー」の委嘱式が行われ、人気VTuberのAZKiさんに委嘱状が手渡されました。 AZKiさんはYouTubeのチャンネル登録者数が131万人。小豆島や讃岐うどん店を題材にした動画を制作・配信するなど、香川県に縁が深