高松南警察署 小学校で児童を殴ったとして、高松市一宮町の無職の女（74）が13日、暴行の疑いで現行犯逮捕されました。 高松南警察署によりますと、女は13日午後3時30分ごろ、高松市内の小学校で、児童の頭を平手で殴った疑いが持たれています。児童に目立ったけがはないということです。 小学校の教諭が110番通報し、駆け付けた警察官が女を現行犯逮捕しました。女と児童の関係は分かっていません。 警察の調べに対