香川県警本部 香川県警は9日、酒気帯びの状態で自転車と電動キックボードを運転したとして、50代男性と40代女性の運転免許を停止する行政処分を行ったと発表しました。いずれも道路交通法改正以降、香川県では初めての行政処分です。 警察の発表によりますと、香川県内在住の50代の男性は2025年12月、県内で酒気を帯びて自転車を運転しました。これを受け、県警は26年3月5日付で、6カ月を超えない範囲内での運転免許