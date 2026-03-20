事故があった県立笠田高校の旧校舎 20日午前8時35分ごろ、香川県三豊市豊中町笠田竹田の県立笠田高校の旧校舎で、解体作業をしていた小型ショベルカーが2階から転落しました。この事故で、ショベルカーを運転していた香川県三木町の土木作業員の男性（36）が救急搬送されましたが、病院で死亡が確認されました。 警察によりますと、ショベルカーは、解体したエアコンなどの廃棄物を1カ所に集める作業をし