北朝鮮北部の中朝国境地域で、中東情勢をめぐる噂が拡散し、住民の間で不安が一段と高まっている。特にイラン戦争に関連し、北朝鮮軍の海外派兵の可能性に言及する声が出ているという。デイリーNKの両江道の消息筋によると、同地域では最近、イラン戦争に関する情報が口コミや非公式ルートを通じて広がり、住民の関心が急速に高まっている。中国と接する国境地帯では外部情報へのアクセスが比較的容易で、海外情勢に対する感度も高