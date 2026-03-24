レストラン検索・予約サービスの「食べログ」は24日、ユーザーから高い評価を集めた『食べログ 中国料理 百名店 2026』を発表した。TOKYO、EAST、WESTの3エリアごとに各100店が選ばれ、全国の人気中国料理店が明らかになった。同企画は「うまいもの、いま食べるなら、このお店。」をコンセプトに、ジャンル別で評価の高い100店を選出するグルメアワード。2017年から毎年実施されており、中国料理部門は今回で4回目の発表となる