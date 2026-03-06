約30年前に香川県で発生し、今も解決していない殺人死体遺棄事件について、警察は、現場となった旧琴南町の山中を改めて捜索するとともに、県民に情報提供を呼びかけました。 【写真を見る】【未解決事件】約30年前の殺人死体遺棄事件で警察が山中を改めて捜索県民に情報提供の呼びかけも【香川】 捜索は、三豊市高瀬町の朝日山森林公園など2か所で行われました。小林県警本部長をはじめ、あわせて40人態勢で、金属探知機も使