ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 米倉涼子「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」公式サイトで… 米倉涼子 エンタメ・芸能ニュース 日刊スポーツ 米倉涼子「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」公式サイトで発表 2025年12月26日 22時13分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 米倉涼子が26日、公式サイトに文書を発表した 「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と一連の報道を認めた 「これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とした 記事を読む