米倉涼子（2024年撮影）日刊スポーツ

米倉涼子「自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」公式サイトで発表

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 米倉涼子が26日、公式サイトに文書を発表した
  • 「私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と一連の報道を認めた
  • 「これまでの協力により、一区切りついたと認識しております」とした
