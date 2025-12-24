J３の福島ユナイテッドFCが12月24日、GKチョン・ソンリョンの加入を発表した。現在40歳のチョン・ソンリョンは、2016年から川崎フロンターレで長らく活躍。今季限りで退団するまで、J１通算273試合に出場し、４度のJ１制覇をはじめ、数々のタイトル獲得に大きく貢献した。韓国代表としての経験も非常に豊富だ。68キャップを誇り、ワールドカップとオリンピックに２回ずつ出場。2012年のロンドン五輪では銅メダルを手にした。