ロンドン五輪
『ロンドン五輪』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月7日
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韓国サッカー協会が審判に性的接待か、ロンドン五輪銅メダル剥奪の可能性も
2011〜12年の計7試合で審判への接待があり、審判の国籍は日本やUAEなどに及ぶという
サッカーダイジェストWeb
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韓国サッカー協会が外国人審判に性的接待をしていた疑惑が浮上
11年から12年の国際大会7試合で審判10人以上に接待を行ったという
J-CASTニュース
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大韓サッカー協会が2011〜12年にかけ外国人審判へ性接待をしていたと報道
2011年と2012年、計7試合で外国人審判に「性接待」をしていたという
中央日報
2026年8月3日
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澤穂希さんが日本サッカー殿堂入り、なでしこの象徴が栄誉に
澤穂希さんは2011年女子W杯優勝時の主将で今回選手選考で選ばれた
共同通信
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アマ世界王者・坪井智也がプロ5戦目でWBC世界王座決定戦に臨む
9月27日にトヨタアリーナ東京で南アフリカのマラジカと対戦予定で
スポーツ報知
2026年7月19日
2026年7月17日
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アルゼンチン選手がフォークランド旗を掲揚、FIFAが処分を検討
共同通信
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「政治的横断幕」で制裁の危機…スペイン紙は指摘「調査が行われる」
FIFAの規律コードが政治的メッセージを禁じており、決勝出場停止の可能性もある
FOOTBALL ZONE