「J１に移籍できたはずだ。驚くべきことに３部を選んだ」韓国代表レジェンドの“型破りな挑戦”に母国衝撃！「日本リーグ史上最高の韓国人」
J３の福島ユナイテッドFCが12月24日、GKチョン・ソンリョンの加入を発表した。
現在40歳のチョン・ソンリョンは、2016年から川崎フロンターレで長らく活躍。今季限りで退団するまで、J１通算273試合に出場し、４度のJ１制覇をはじめ、数々のタイトル獲得に大きく貢献した。
韓国代表としての経験も非常に豊富だ。68キャップを誇り、ワールドカップとオリンピックに２回ずつ出場。2012年のロンドン五輪では銅メダルを手にした。
Jリーグと韓国を代表する守護神が、３部に活躍の場を移すとあって、たちまち話題となるなか、韓国メディアもすかさず反応。『Sports Chosun』は「『日本リーグ史上最高の韓国人』チョン・ソンリョン、40歳で型破りな挑戦。1部を離れて３部に加入」と見出しを打ち、次のように報じている。
「チョン・ソンリョンは不惑の年齢でありながら、引退ではなく挑戦を選んだ。2024年まで川崎の主力だったため、J１のクラブに十分に移籍できたはずだ。移籍金が必要な獲得ではなく、選択肢はさらに多かっただろう。驚くべきことに、彼は3部の福島を選んだ」
チョン・ソンリョンは福島加入にあたり、「日本で再び新たな挑戦ができること、福島ユナイテッドFCの一員として、みなさまと共に戦えることをとても楽しみにしています。J２昇格の夢を実現するために、全力を尽くし、ただその夢だけを見据えて走り続けます」と力強く意気込みを示した。40歳で始める日本での第２章に注目したい。
