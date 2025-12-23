大谷がバットフリップ1位に選出されたドジャースの大谷翔平投手が、今季メジャーを象徴する一打で“最高位”に立った。MLB公式X（旧ツイッター）が発表した「今季バットフリップ40選」で、22日（日本時間23日）に第1位に選出。敵地での劇的な勝ち越し弾とともに見せた豪快な所作が、改めて注目を集めている。選ばれたのは5月9日（同10日）のダイヤモンドバックス戦。8-11の9回、同点に追いついた直後の1死一、二塁で打席に立っ