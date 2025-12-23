来季J1に昇格する水戸は23日、J2仙台からDF真瀬拓海（27）が完全移籍で加入すると正式発表した。右サイドバックの真瀬は、阪南大4年時に特別指定選手として仙台でJ1デビュー。今季はJ2で全38試合に出場して6アシスト。計6シーズン在籍したチーム最古参だった。仙台を通じ「特別指定選手時代を含めて、6年間で本当にいろいろな経験ができました。満員のユアスタでのプレーは、熱量の高さに何度も身震いし、大きな力になっていま