水戸に新加入下FWパトリッキがチームに合流J1の水戸ホーリーホックが4月15日に公式Xを更新。9日に発表された新加入選手がチームに合流したことを発表したなか、衝撃の姿が「デカッ！ゴツッ！」「笑っちゃうくらい太デカい」など注目を集めている。クラブは4月9日にブラジル・マドゥレイラECより6月30日までの期限付きでパトリッキを獲得したことを発表。27歳のストライカーは、インテルナシオナルなどブラジル国内のクラブだけ