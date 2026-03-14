水戸のユニフォームに注目Jリーグ百年構想リーグは2月から6月までの4か月間に渡り開催され、J1は東西に、J2・J3は東西にそれぞれ2グループの計4グループに分けて戦っている。そんななか、サッカーユニフォーム研究家である「ともさん」は水戸ホーリーホックが特別シーズンで着用する1着に注目している。昨季J2優勝を果たし、クラブ悲願のJ1昇格を勝ち取った水戸ホーリーホック。その水戸の明治安田J1百年構想リーグユニフォー