Jリーグは４月20日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド（EAST）第11節の水戸ホーリーホック戦（０−２）で一発退場となった、柏レイソルMF久保藤次郎の処分を発表した。久保は水戸戦の30分、小泉佳穂のパスを拾おうとした際に左足で相手MF仙波大志の右足首辺りを踏んでしまう。このプレーにVARが介入し、主審はオンフィールドレビューを実施。危険なプレーと判断されたか。久保にはレッドカードが提示された。 Jリー